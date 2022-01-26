Две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Аризону»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» оказался сильнее «Аризоны». Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу «Пингвинз».



В составе победителей дубль оформил Крис Летанг. Также по одной шайбе забросили Брайан Раст, Брок Макгинн, Сидни Кросби и Брайан Бойл. Российский форвард Евгений Малкин сделал две результативные передачи.

У »Койотис» дважды отличился Ник Шмальц. Еще один гол в активе Клейтона Келлера.

Отметим, что «Питтсбург» победил в шестом матче подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» – «Аризона» – 6:3 (0:0, 2:2, 4:1)

Голы:

0:1 – Шмалц (Бойд, Келлер), 28:23

1:1 – Раст (Малкин, Кросби), 31:31

1:2 – Келлер (Шмалц, Гостисбеер), 36:22

2:2 – Летанг (Раст, Кросби), 38:18

2:3 – Шмалц (), 42:54

3:3 – Макгинн (Малкин, Родригес), 44:53

4:3 – Кросби (Думулин, Раст), 47:10

5:3 – Летанг (Картер, Родригес), 51:46

6:3 – Бойл (Астон-Риз), 53:42

Вратари: Джерри 13/16 – Веймелка 30/