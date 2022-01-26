Две передачи Свечникова помогли «Каролине» добиться победы над «Вегасом»

26 января на стадионе «PNC-арена» в Роли состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Каролиной» и «Вегасом». Победу одержали хозяева со счетом 4:3.

В составе «Харикейнз» заброшенными шайбами отличились Нино Ниддеррайтер (25-я минута), Винсент Трошек (26) и дважды Себастьян Ахо (49, 64 ОТ). У «Вегаса» забили Нолан Патрик (39), Бретт Хауден (54) и Николас Хейг (58).

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников сделал две результативные передачи в этом матче. Всего на его счету 36 очков в регулярном чемпионате в текущем сезоне (14+22).

По итогам этого успеха «Каролина» осталась на пятом месте таблицы Востока с 58-ю баллами, в активе «Вегаса» 53 очка и пятая позиция на Западе.

Следующий матч «Вегас» проведет против «Флориды» 28 января на выезде, а «Каролина» сыграет на выезде с «Оттавой» в этот же день.