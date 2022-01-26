Результативное действие Мамина помогло «Флориде» выиграть у «Виннипега» в гостях

26 января на стадионе «Канада Лайф Центр» состоялся матч между местным «Виннипегом» и «Флоридой». Победу одержали хоккеисты гостей со счетом 5:3.

В составе хозяев заброшенными шайбами отличились Пол Штястны (9-я минута), Кайл Коннор (13) и Пье Дюбуа (24). У «Флориды» отметились Мэйсон Маршмент (3,13), Антон Лунделл (18), Картер Верхаге (30) и Сэм Бенетт (53).

Российский нападающий Максим Мамин, который проводит первый сезон в НХЛ, набрал девятое очко в сезоне при 23-х проведенных играх за клуб (5+4).

По итогам этого матча «Флорида» продолжает лидировать в таблице Востока с 63-я очками, опережая «Тампу» на два балла. В активе «Виннипега» 12-я строчка Запада и 41 очко.

Следующий матч «Флорида» сыграет против «Вегаса» 28 января дома, а «Виннипег» примет «Ванкувер» в этот же день.