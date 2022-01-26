Передача Радулова и четыре очка Павелски помогли «Далласу» обыграть «Нью-Джерси»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» на выезде переиграл «Нью-Джерси Дэвилз».

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Джо Павелски, оформивший дубль и записавший на свой счет две результативные передачи, Якуб Петерсон, Роопе Хинтц и Яни Хаканляя. Петерсон хабросил шайбу с передачи Александра Радулова.

Гости ответили точным броском Йеспера Братта, реализовавшего большинство.

«Даллас» набрал 40 очков, команда замыкает кубковую восьмерку на Западе. «Дьяволы» с 35 очками идут на 12-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси Дэвилз» - «Даллас Старз» - 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)

Голы:

0:1 - Павелски (Робертсон), 0:14

0:2 - Петерсон (Радулов, Кивиранта), 9:45

0:3 - Павелски (Хйскайнен, Хинтц), 16:48

0:4 - Хинтц (Павелски), 20:15

1:4 - Братт (Хьюз, Северсон), 32:16 (5х4)

1:5 - Хаканляя (Павелски), 57:35

Вратари: Шмид (0:00 - 20:00), Гиллис (20:00 - 60:00) - Холтби.