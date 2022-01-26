Никита Щитов: Плохие игроки или хорошие, нужно просто выиграть золото

Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал выбор тренерским штабом сборной России состава национальной команды для участия в Олимпийских играх в Пеине.

«Отсутствие Александра Кадейкина в составе нисколько не удивило, потому что в сборной в руководстве и тренерском штабе компетентные люди, которые объективно определяют состав. Кадейкин вместе с Сергеем Шмелевым всегда стараются действовать нестандартно, за их игрой интересно наблюдать. Креатив всегда привлекает внимание. Но если в сборной не видят его в составе, то это их право. Нужна олимпийская медаль, поэтому там рассчитывают на тех, кто играет строго и по заданию.

В КХЛ практически не осталось креативных игроков. Поэтому состав такой рабочий, который и будет выполнять тренерскую установку. Креатив для руководства сборной России, может, сейчас и не нужен, цель одна - медали. Надо поддержать команду и пожелать ей победы. Плохие игроки или хорошие, нужно просто выиграть золото», - приводит слова Щитова «РБ-Спорт».

Напомним, тренерский штаб во главе с Алексеем Жамновым определил окончательный список хоккеистов, которые отправятся в Пекин. Кроме того, наступила ясность с шестью запасными.

Олимпиада в столице Китая пройдет с 4 по 20 февраля.