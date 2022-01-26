Защитник «Филадельфии» Яндл сыграл в 965-й встрече НХЛ подряд, установив новый рекорд лиги

Защитник «Филадельфии» Кейт Яндл в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» установил новый рекорд лиги по количеству сыгранных матчей подряд. Встреча с этим клубом стала 965-й по счету с 2009 года. Он не пропустил с этого момента ни одной игры.

Таким образом, Яндл установил новый рекорд Национальной хоккейной лиги по количеству сыгранных игр подряд. Защитник обогнал предыдущего рекордсмена Дуга Джарвиса, который с 1975 по 1987 год провел 964 игры подряд.

Очный матч между командами завершился победой «Айлендерса» со счетом 4:3. В текущем сезоне Яндл отдал 13 результативных передач на пертнеров.