Передача Барабанова помогла «Сан-Хосе» обыграть «Вашингтон», Овечкин без очков

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на своем льду проиграл «Сан-Хосе Шаркс».
Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Ноа Грегор, Николас Мело, Йонатан Дален и Эндрю Кольяно.
Хозяева смогли ответить единственной шайбой в исполнении Даниэля Спронга.
Благодаря этой победе «акулы» набрали 46 очков и занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции, продолжая борьбу за кубковую восьмерку.
«Вашингтон» с 55 очками занимает седьмую позицию на Востоке.
источник: «Советский спорт»