«Калгари» разгромил «Коламбус», у Задорова результативная передача

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флэймз» на выезде разгромил «Коламбус Блю Джекетс».
Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Микаэль Баклунд, Эндрю Манджипане, Элиас Линдхольм, Эрик Гудбрансон и Мэттью Ткачук, оформивший дубль.
Во второй заброшенной шайбе поучаствовал российский защитник Никита Задоров, набравший балл за результативность.
Таким образом, «огоньки» набрали 46 очков и продолжают борьбу за кубковую восьмерку на Западе.
«Коламбус» с 37 очками занимает десятую позицию в турнирной таблице Восточной конференции.
источник: «Советский спорт»