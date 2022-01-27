Малкин готов пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в «Питтсбурге»

Российский нападающий «Питтсбург а» Евгений Малкин готов пойти на снижение зарплаты по новому контракту с клубом. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, генеральный менеджер «Пингвинзщ» Рон Хекстолл и представители хоккеиста провели переговоры по поводу заключения нового соглашения. Действующий контракт Малкина с кэпхитом 9,5 миллионов долларов рассчитан до конца текущего сезона. Россиянин готов пойти на снижение зарплаты, чтобы остаться в клубе.

Напомним, в июне 2021 года форвард перенес операцию на колене и долго восстанавливался. Свой первый матч в текущем сезоне он провел против «Анахайма», в котором забросил две шайбы и сделал одну голевую передачу. Россиянин был признан первой звездой встречи.