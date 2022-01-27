Форварду хоккейного «Спартака» Виртанену предъявлено обвинение в сексуальном насилии

Канадскому нападающему московского «Спартака» Джейку Виртанену предъявлено обвинение в сексуальном насилии.

По информации Hope Standard, речь идет об инциденте, произошедшем в 2017 году, когда игрок выступал в НХЛ в составе «Ванкувер Кэнакс». Отметим, что пострадавшая обратилась в полицию только в мае 2021 года. Узнав о случившемся, клуб отстранил форварда, который минувшей осенью перебрался в стан красно-белых.

Виртанен ответил на обвинения, заявив, что половой акт действительно имел место, но исключительно по обоюдному согласию.

В текущем сезоне канадец провел 36 матчей, в которых набрал 16 (9+7) очков.