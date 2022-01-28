Решающий буллит Свечникова принес «Каролине» победу над «Оттавой»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» на выезде переиграла «Оттаву Сенаторз».
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, в составе которых отличились Дерек Степан и Нино Нидеррайтер. Победный буллит реализовал российский форвард «ураганов» Андрей Свечников.
Хозяева ответили шайбами Ника Пола и Алекса Форментона.
«Каролина» набрала 60 очков и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Сенаторы» с 30 очками остались 15-и.
источник: «Советский спорт»