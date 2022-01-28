«Питтсбург» дома проиграл «Сиэтлу» несмотря на шайбу Малкина

28 января в Питтсбурге прошел матч регулярного чемпионата НХЛ между местной одноименной командой и «Сиэтлом Кракен». Победу одержали хоккеисты гостей со счетом 2:1.

Единственная шайба у «Пингвинз» на счету у Евгения Малкина (49). У «Сиэтла» отличились Джаред МакКанн (57) и Адам Ларссон (62 ОТ).

После этой победы «Кракен» остался на 15-м месте таблицы Запада с 32-я очками, на счету «Питтсбурга» четверта позиция Востока и 60 баллов.

Следующий матч «Сиэтл» проведет на выезде против «Айлендерс» 29 января, а «Питтсбург» примет «Детройт» в этот же день.