Три результативные очка Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Флоридой»

28 января на стадионе «Нэшнуайлд Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбусом» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу одержали хоккеисты хозяев со счетом 5:3.

В составе «Коламбуса» заброшенными шайбами отличились Густав Нюквист (6-я минута), Бун Дженнер (8,33) и Шон Курали (27,58). У «синих» отличились Артемий Панарин (2), Барклай Гудроу (5) и Мика Зибанежад (48). Российский форвард Панарин поучаствовал во всех голах своей команды.

Панарин набрал три очка в этой встрече. В 39 играх текущего сезона на его счету 48 очков (17+36).

После этой встречи на счету «Коламбуса» десятая строчка на Востоке и 39 очков. «Рейнджерс» пребывает на пятом месте с 60-ю баллами.

Следующий матч в НХЛ «Коламбус» проведет против «Монреаля» в гостях 31 января, а «Рейнджерс» примет «Миннесоту» двумя днями ранее.