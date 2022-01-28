Панарин превзошел достижение Буре по голевым передачам в НХЛ, сыграв на 230 матчей меньше

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в матче с «Коламбусом» превзошел рекорд бывшего российского хоккеиста Павла Буре по количеству отданных голевых передач в НХЛ.

Артемий оформил 343-ю голевую передачу в 472 играх за карьеру в НХЛ, что поставило его на чистое 16-е место по передачам среди российских хоккеистов, превзойдя результат Павла Буре (342 передачи в 702 играх). Примечательно, что Панарин сравнялся с Буре по результативным передачам в НХЛ, сыграв на 230 игр меньше.

В составе «Коламбуса» заброшенными шайбами отличились Густав Нюквист (6-я минута), Бун Дженнер (8,33) и Шон Курали (27,58). У «синих» отличились Артемий Панарин (2), Барклай Гудроу (5) и Мика Зибанежад (48). Российский форвард Панарин поучаствовал во всех голах своей команды.