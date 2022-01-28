МЧМ-2023: Арена в Новосибирске готова на 60 процентов, отставаний по графику нет

Вице-губернатор Новосибирской области Роман Теленчинов рассказал, в каком состоянии находится стадион в городе перед стартом молодежного чемпионата мира-2023.

«Отставания от графика больше нет. У нас есть согласованный всеми сторонами график с вводом объекта в эксплуатацию до 1 октября 2022 года. Этот график будет выполнен полностью… Вопросы финансирования тоже на сегодняшний день все решены. В настоящий момент оснований сомневаться в том, что объект будет введён в эксплуатацию, ни у кого не должно быть», — цитирует Теленчинова «РИА Новости Спорт».

Отметим, что старт молодежного чемпионата мира-2023 в Новосибирске намечен на конец декабря этого года.

Прошлый розыгрыш молодежного первенства в Эдмонтоне и Ред-Дире не состоялся из-за массовых заражений коронавирусом среди игроков и персонала.