КХЛ назвала сроки, когда будет принято решение о формате оставшейся части сезона

КХЛ определилась со сроками принятия решения по оставшейся части сезона.

«КХЛ провела опрос среди клубов на тему того, готовы ли они проводить матчи во время паузы в чемпионате на время Олимпийских игр в Пекине. «Против» проголосовали 16 из 24 клубов. Лига учла интересы клубов и приняла решение не проводить матчи во время олимпийской паузы.

Окончательное решение о формате проведения оставшейся части сезона КХЛ опубликует после 10 февраля», - сообщили в пресс-службе КХЛ.

Напомним, 15 января лига объявила перерыв до 21 числа, связанный с многочисленными вспышками коронавируса в разных командах. Все запланированные на этот период матчи, а также те, которые были перенесены ранее, должны были состояться во время олимпийской паузы.