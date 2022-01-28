«Северсталь» поддержала решение КХЛ не проводить матчей в олимпийскую паузу

Череповецкая «Северсталь» поддержала решение КХЛ не проводить перенесенных ранее матчей регулярного чемпионата во время Олимпиады в Пекине.

«Это совместное решение клубов КХЛ, и «Северсталь» также выступала за паузу в чемпионате. У нас осталось 7 игр по календарю, а в команде нет второго основного вратаря Дмитрия Шугаева, защитника Адама Лишки и форварда Йоонаса Няттинена, которые вызваны в национальные сборные. Это наши основные игроки, и мы решили, что лучше не играть в олимпийскую паузу», - приводит «РИА Новости» слова директора клуба Николая Канакова.

Напомним, ранее КХЛ выступила с соответствующим заявлением, пообещав определиться с форматом оставшейся части сезона после 10 февраля.