КХЛ объявила о том, что матчи регулярного чемпионата не будут проводиться во время олимпийской паузы

Пресс-служба КХЛ сообщила о том, что матчи регулярного чемпионата не будут проводиться во время Олимпиады в Пекине.

По информации источника, 16 клубов лиги из 24 проголосовали против того, чтобы организовывать матчи в период Игр-2022. Отмечается, руководство КХЛ учла интересы команд и решила сделать паузу в чемпионате.

При этом стало известно, что 10 февраля КХЛ выступит с официальным заявлением по поводу формата проведения оставшейся части сезона-2021/22.

Напомним, что Олимпиада пройдет в столице Китая с 4 по 20 февраля.