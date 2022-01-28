Фетисов – о решении КХЛ не проводить матчи во время ОИ: Главное, чтобы соблюдался спортивный принцип

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал решение КХЛ не проводить матчи регулярного чемпионата во время Олимпиады в Пекине.

Ранее стало известно, что 16 команд лиги из 24 проголосовали против того, чтобы организовывать матчи в период Игр-2022. Отмечается, руководство КХЛ учло интересы клуба и решило сделать паузу в чемпионате.

– Главное, чтобы был соблюден спортивный принцип. Для нас сейчас главное – выделять месяц для сборной России. Да, потом будет плотный график, придется играть по три матча за четыре дня. Но такое плотное расписание есть и в НХЛ, и на чемпионатах мира. А какие еще есть варианты? Это нормальное решение, – цитирует Фетисова «РИА Новости».

Напомним, что Олимпиада пройдет в столице Китая с 4 по 20 февраля.