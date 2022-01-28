Журова — о деле Виртанена: Наших клубам нужно решать брать из Америки хоккеистов вообще или нет

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отреагировала на сообщение о том, что форварду «Спартака» Джейку Виртанену выдвинуто обвинение в сексуальном насилии.

Напомним, что речь идет об инциденте, произошедшем в 2017 году, когда канадец выступал в НХЛ в составе «Ванкувер Кэнакс». Пострадавшая обратилась в полицию только в мае 2021 года.

«Спартак» в этом случае должен принимать какое-то решение или закрывать на ситуацию глаза. Или возвращать игрока в страну, где он предстанет перед судом. Это урок для наших клубов — брать из Америки хоккеистов вообще или нет. Раз такие случаи происходят один за другим», - цитирует «РБ-Спорт» депутата Госдумы.

В текущем сезоне Виртанен провел 36 матчей, в которых набрал 16 (9+7) очков.