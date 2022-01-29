«Питтсбург» по буллитам проиграл «Детройту», Малкин отдал голевую передачу

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» на своей площадке уступил «Детройту». Встреча в основное и дополнительное время завершилась со счетом 2:2, а по буллитам точнее стали «Ред Уингз».

За первые три периода в составе хозяев дубль оформил Джейк Гюнцель. Российский нападающий Евгений Малкин сделал одну голевую передачу.

Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Дживани Смита и Филипа Задина. Победный буллит реализовал Лукас Рэймонд. Россиянин Владислав Наместников отыграл 14 минут 32 секунды, но результативными действиями не отличился.

Отметим, что «Детройт» прервал серию из трех поражений кряду.

В следующем матче «Питтсбург» примет дома «Лос-Анджелес», а «Детройт» сыграет на своей площадке с «Торонто». Обе встречи состоятся 30 января.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» – «Детройт» – 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, по буллитам – 0:1)

Голы:

0:1 – Смит (Велено, Ганье), 18:19

1:1 – Гюнцель (Кросби, Малкин), 25:54

1:2 – Задина (Ледди, Расмуссен), 36:31

2:2 – Гюнцель (Кросби), 41:27

Вратари: ДеСмит 30/32 – Пикар 36/38.