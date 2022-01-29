Передача Капризова помогла «Миннесоте» победить «Рейнджерс», Шестеркин отразил 31 бросок

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» на выезде победила «Рейнджерс». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Уайлд».

В составе победителей отличились Кевин Фиала, Матс Цуккарелло и Фредерик Годро. Российский нападающий Кирилл Капризов сделал голевую передачу. Защитник Дмитрий Куликов сыграл 13 минут 53 секунды, но результативными действиями не отметился.

Хозяева ответили заброшенными шайбами в исполнении Баркли Гудроу и Криса Крайдера. Российский форвард Артемий Панарин закончил матч с коэффициентом полезности «-1». Голкипер Игорь Шестеркин отразил 31 бросок из 34.

Отметим, что «Уайлд» победили в четвертый раз подряд.

В следующем матче «Миннесота» отправится в гости к «Айлендерс» (31 января), а «Рейнджерс» примут дома «Сиэтл» (30 января).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» – «Миннесота» – 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)

Голы:

1:0 – Гудроу (Строум, Труба), 8:47

2:0 – Крайдер (Зибанежад, Труба), 17:08

2:1 – Фиала (Джорди Бенн, Хартман), 32:18

2:2 – Зукарелло-Асен (Болди, Капризов), 33:47

2:3 – Годро (Зукарелло-Асен, Фиала), 41:49

Вратари: Шестеркин 31/34 – Тэлбот 25/27.