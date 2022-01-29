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Передачи Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» разгромить «Даллас»

Встреча регулярного чемпионата НХЛ прошла на льду «Американ Эйрлайнс Центра».
29 января 2022 07:38

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на выезде оказался сильнее «Далласа». Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу «Кэпиталз».

В составе победителей отличились Том Уилсон, Джон Карлсон, Тревор Ван Римсдайк, Коннор Макмайкл и Никлас Бэкстрем. Российский нападающий Евгений Кузнецов отдал две голевые передачи. Защитник Дмитрий Орлов сделал ассист. Форвард Александр Овечкин провел на площадке 15 минут 38 секунд, но результативными действиями не отметился.

Отметим, что «Старз» прервали серию из четырех побед кряду.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет в гостях у «Питтсбурга» (2 февраля), а «Даллас» примет дома «Бостон» (31 января).

НХЛ
Регулярный чемпионат
«Даллас» – «Вашингтон» – 0:5 (0:3, 0:2, 0:0, 0:0)
Голы:
0:1 – Уилсон (Кузнецов, Бэкстрем), 1:29
0:2 – Карлсон ( Бэкстрем, Кузнецов), 7:54
0:3 – ван Римсдайк (Снайвли, Макмайкл), 13:08
0:4 – Макмайкл (Шульц, Эллер), 32:03
0:5 – Бэкстрем (Орлов), 36:50
Вратари: Холтби 22/27, Эттинджер 2/2 – Ванечек 29/29.

источник: «Советский спорт»
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