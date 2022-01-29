«Аризона» уступила «Бостону», у Любушкина «+1»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» на выезде оказался сильнее «Аризоны». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Брюинз».

В составе победителей отличились Эрик Хаула и Чарли Макэвой.

Хозяева ответили лишь одной заброшенной шайбой в исполнении Ника Шмальца. Российский защитник Илья Любушкин провел на площадке 17 минут 38 секунд и закончил матч с коэффициентом полезности «+1».

Отметим, что «Бостон» победил впервые за три матча. «Аризона» потерпела четвертое поражение подряд.

В следующем матче «Бостон» сыграет в гостях у «Далласа» (31 января), а «Аризона» примет дома «Баффало» (30 января).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» – «Бостон» – 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Голы:

0:1 – Хаула (Форборт, Пастрняк), 12:31

1:1 – Шмалц (Келлер, Гостисбеер), 18:04

1:2 – Макэвой (Пастрняк, Маршанд), 33:41

Вратари: Уэджвуд 36/38 – Улльмарк 30/31.