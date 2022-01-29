Овечкин поздравил Лундквиста с завершением карьеры

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поздравил голкипера Хенрика Лундквиста с завершением спортивной карьеры.

«Поздравляю тебя с завершением карьеры. Она была действительно грандиозной, было удовольствием играть против тебя. Желаю тебе всего самого лучшего!», - приводит слова россиянина «РИА Новости».

Напомним, швед на протяжении 15 лет являлся основным вратарем «Нью-Йорк Рейнджерс».

В 2020 году Лундквист стал одноклубником Овечкина, однако так и не провел за «столичных» ни одного матча: в 2021 году он перенес операцию на сердце и больше не смог выйти на лед.