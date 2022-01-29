На хоккейном турнире Олимпиады в Пекине могут вручить два комплекта золотых наград.

Как следует из особых правил МОК, которые были опубликованы на сайте организации, такое может произойти в том случае, если после полуфинальных матчей все четыре команды не смогут набрать необходимое для заявки количество игроков в связи со вспышками коронавируса.

Тогда обеим сборным, которые должны были участвовать в матче за третье место, дадут бронзовые медали, а финалистам - золотые.

Напомним, сборная России на предварительном этапе сыграет с командами Дании, Швейцарии и Чехии.