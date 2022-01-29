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Плющев - о назначении Шипачева капитаном: Опытный мастер, давно уже связанный со сборной командой

Ассистентами Шипачева названы Никита Нестеров, Сергей Андронов и Егор Яковлев.
29 января 2022 21:18
автор: Максим Скороходов

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев оценил назначение нападающего Вадима Шипачева капитаном национальной хоккейной команды на олимпийском турнире в Пекине.

«Команда выбрала своего капитана, ничего тут удивительного. Для меня Шипачев — опытный мастер, давно уже связанный со сборной командой. Может, в голову мне и приходит кто-то еще в качестве кандидата на капитанское место, но игроки выбрали Вадима. Что здесь еще обсуждать?», - приводит слова Плющева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что российские хоккеисты на групповом этапе сыграют с Чехией, Швейцарией и Данией.

9 февраля пройдет первая встреча с участием россиян, которые выйдут на лед вместе со швейцарцами.

источник: «Спорт-Экспресс»
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