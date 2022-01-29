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«Это внутреннее дело сборной». Фетисов - о выборе капитана олимпийской команды

Команда готовится к старту Олимпийских игр
29 января 2022 21:41
автор: Александр Шульгин

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячнслав Фетисов прокомментировал итоги выборов капитана сборной России на Играх в Пекине.

«Почему решение о назначении Шипачёва капитаном нашей сборной должно удивлять? Он был выбран своей же командой. Поэтому все закономерно. Это прерогатива сборной. Они сами выбирают того, кто будет вести игроков за собой. До Олимпиады, честно, я не думал о том, кто мог бы еще претендовать на эту роль.

Сборная сама выбирает себе капитана, помощника капитана. Это их внутреннее дело. Зачем мы будем думать о том, что нам несвойственно. Пусть они и решают», - приводит слова Феисова «Спорт-Экспресс».

Напомним, капитанскую нашивку на свой свитер получил нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев. Его ассистентами стали Никита Нестеров, Сергей Андронов и Егор Яковлев.

Олимпиада в столице Китая пройдет с 4 по 20 февраля.

Сборная России на предварительном этапе хоккейного турнира сыграет против команд Дании, Швейцарии и Чехии.

источник: «Спорт-Экспресс»
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