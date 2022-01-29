«Анахайм» обыграл «Оттаву», россияне остались без очков

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм Дакс» на выезде обыграл «Оттаву Сенаторз».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Рикард Ракелль и Трой Терри. Хозяева ответили единственной шайбой в исполнении Тайлера Энниса.

Российские игроки «сенаторов» Артем Зуб и Егор Соколов не смогли отметиться результативными действиями.

«Утки» набрали 54 очка и поднялись на пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Оттава» с 30 очками осталась 15-й на Востоке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава Сенаторз» - «Анахайм Дакс» - 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Голы:

0:1 - Ракелль (Стил, Мэнсон), 6:19

1:1 - Эннис (Томсон, Шабо), 7:56

1:2 - Терри (Гетцлаф), 43:42

Вратари: Форсберг - Гибсон.