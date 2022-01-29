Дубль Аткинсона помог «Филадельфии» обыграть «Лос-Анджелес»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» дома обыграла «Лос-Анджелес Кингз».
Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу хозяев, в составе которых отличились Джеральд Мэйхью, Кэм Аткинсон, оформивший дубль, и Скотт Лоутон. Отметим, что одну шайбу Аткинсон забросил в меньшинстве.
Гости ответили точными выстрелами Виктора Арвидссона, Артура Калиева, реализовавшего большинство, и Анже Копитара.
Российский защитник «летчиков» Иван Проворов остался без набранных очков.
Таким образом, «Филадельфия» набрала 36 очков и поднялась на 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Лос-Анджелес» с 51 очками остался седьмым на Западе.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Филадельфия Флайерз» - «Лос-Анджелес Кингз» - 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2)
Голы:
1:0 - Мэйхью (Ристолайнен, Фрост), 9:33
2:0 - Аткинсон (Жиру), 29:24
2:1 - Арвидссон (Дюрци, Дано), 35:15
3:1 - Аткинсон, 49:06 (4х5)
3:2 - Калиев (Дюрци, Арвидссон), 49:51 (5х4)
3:3 - Копитар (Мур, Даути), 59:23
4:3 - Лоутон, 62:22
Вратари: Харт - Куик.