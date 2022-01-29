Дубль Аткинсона помог «Филадельфии» обыграть «Лос-Анджелес»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» дома обыграла «Лос-Анджелес Кингз».

Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу хозяев, в составе которых отличились Джеральд Мэйхью, Кэм Аткинсон, оформивший дубль, и Скотт Лоутон. Отметим, что одну шайбу Аткинсон забросил в меньшинстве.

Гости ответили точными выстрелами Виктора Арвидссона, Артура Калиева, реализовавшего большинство, и Анже Копитара.

Российский защитник «летчиков» Иван Проворов остался без набранных очков.

Таким образом, «Филадельфия» набрала 36 очков и поднялась на 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Лос-Анджелес» с 51 очками остался седьмым на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия Флайерз» - «Лос-Анджелес Кингз» - 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2)

Голы:

1:0 - Мэйхью (Ристолайнен, Фрост), 9:33

2:0 - Аткинсон (Жиру), 29:24

2:1 - Арвидссон (Дюрци, Дано), 35:15

3:1 - Аткинсон, 49:06 (4х5)

3:2 - Калиев (Дюрци, Арвидссон), 49:51 (5х4)

3:3 - Копитар (Мур, Даути), 59:23

4:3 - Лоутон, 62:22

Вратари: Харт - Куик.