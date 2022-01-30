Гол Свечникова принес победу «Каролине» в матче с «Нью-Джерси»

«Если человек глуп, то это навсегда». Наезд Заремы на массажиста Кокорина вызвал справедливый гнев

Без нее было скучно. Зарема Салихова вернулась в информационное пространство яркими заявлениями, которые расходятся на ура во всех СМИ, даже тех, что не имеют спортивной направленности.