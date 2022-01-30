Гол Свечникова принес победу «Каролине» в матче с «Нью-Джерси»

«Каролина» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Нью-Джерси» со счетом 2:1.
На голы нападающих хозяев льда Джордана Мартинука (9-я минута) и Андрея Свечникова (15) гости ответили шайбой Йеспера Боквиста (18).
Таким образом, «ураганы» набрали 62 очка и возглавили Столичный дивизион, который замыкают оставшиеся с 35 очками «дьяволы».
«Каролина» 31 января сыграет дома с «Сан-Хосе», а «Нью-Джерси» 1 февраля проведет выездную встречу против «Торонто».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Каролина Харрикейнз» - «Нью-Джерси Девилз» - 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)
Голы:
1:0 – Мартинук (Шей, Джарвис), 9:02
2:0 – Свечников (Коул), 14:22
2:1 – Боквист (Куокканен, Веси), 17:26
источник: «Советский спорт»