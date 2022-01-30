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Два очка Наместникова не помогли «Детройту» в матче с «Торонто»

Игра регулярного чемпионата НХЛ прошла в США.
30 января 2022 09:19
автор: Максим Скороходов

«Детройт» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Торонто» со счетом 4:7.

В составе «красных крыльев» дубль оформил Дилан Ларкин, забросивший шайбу сначала в равных составах (2-я минута), а потом в большинстве (36), также по голу забили Владислав Наместников (22) и Дилан Ларкин, реализовавший численное преимущество (36). Отметим, что Наместников набрал еще одно очко за результативный пас.

У гостей забивали Пьер Энгвалль (17), трижды Майкл Бантинг (33, 50, 52), Расмус Сандин (58), Митчелл Марнер в большинстве (59) и Джон Таварес (60). Последние два хоккеиста поражали пустые ворота соперника.

Таким образом, «Мэйпл Лифс» набрали 57 очков и идут третьими в Атлантическом дивизионе, где «Ред Уингз» занимают пятое место, оставшись с 44 очками.

1 февраля «Детройт» примет на своем льду «Анахайм», а «Торонто» сыграет дома с «Нью-Джерси».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт Ред Уингз» - «Торонто Мэйпл Лифс» - 4:7 (1:1, 3:1, 0:5)

Голы:
1:0 – Ларкин (Наместников), 1:15
1:1 Энгвалль (Спецца, Райлли), 16:28
2:1 – Наместников (Зайдер, Ларкин), 21:16
3:1 – Бертуцци (Зайдер, Фаббри), 22:11
3:2 – Бантинг (Кемпф, Холл), 32:07
4:2 – Ларкин (Рэймонд, Фаббри), 35:44 - Бол.
4:3 – Бантинг (Холл, Мэттьюс), 49:28
4:4 – Бантинг (Мэттьюс, Марнер), 51:58
4:5 – Сандин (Керфут, Таварес), 57:09
4:6 – Марнер (Райлли, Керфут), 58:46 - Бол., П.В.
4:7 – Таварес (Кемпф), 59:49 - П.В.

источник: «Советский спорт»
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