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«Флорида» обыграла в овертайме «Сан-Хосе», Бобровский отразил 30 бросков

Игра регулярного чемпионата НХЛ прошла в Санрайзе.
«Флорида» обыграла в овертайме «Сан-Хосе», Бобровский отразил 30 бросков
30 января 2022 09:45
автор: Максим Скороходов
автор фото: НХЛ

«Флорида» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победила в овертайме «Сан-Хосе» со счетом 5:4.

У гостей дубль оформил, Йонатан Дален (18-я и 35-я минуты), забросивший обе шайбы в большинстве, также по голу забили Томаш Гертл (7) и Мэттью Ньето (22).

У хозяев льда отличились Густав Форслинг (20), Александр Барков (42), Мэйсон Матчмент (48), Джонатан Юбердо (50) и Самуэль Беннетт, забросивший победную шайбу (62).

Отметим, что российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 30 из 34 бросков по своим воротам.

Таким образом, «пантеры» закрепились на первом месте Атлантического дивизиона, набрав 66 очков, «акулы», имея 47 очков идут пятыми в Тихоокеанском дивизионе.

«Сан-Хосе» 31 января сыграет на выезде против «Каролины», а «Флориде» 1 февраля предстоит гостевая встреча с «Коламбусом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида Пантерз» - «Сан-Хосе Шаркс» - 5:4 ОТ (1:2, 0:1, 3:1, 1:0)

Голы:
0:1 – Гертл (Балцерс), 6:10
0:2 – Дален (Бонино, Грегор), 17:17 - Бол.
1:2 – Форслинг (Марчмент, Райнхарт), 19:07
1:3 – Ньето (Влэшик, Бонино), 21:31
2:3 – Барков (Верхаг, Юбердо), 41:26
2:4 – Дален (Бонино, Бернс), 44:50 - Бол.
3:4 – Марчмент (Райнхарт), 47:30
4:4 – Юбердо (Уигар, Верхаг), 49:38
5:4 – Беннетт (Форслинг, Юбердо), 61:08

Вратари: Бобровский 30/34 – Раймер 45/50.

источник: «Советский спорт»
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