Шайба Тарасенко не спасла «Сент-Луис» от поражения в матче с «Виннипегом»

«Сент-Луис» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Виннипегу» со счетом 1:4.

На реализацию большинства нападающего хозяев льда Владимира Тарасенко (7-я минута) гости ответили дублем Пола Штястны, который сначала забил голкиперу соперника (15), а потом в пустые ворота (58), и голами Кайла Коннора (28) и Нэйта Шмидта в большинстве (33).

Несмотря на поражение «блюзмены», имея 57 очков находятся в зоне плей-офф на третьем месте Центрального дивизионе, в турнирной таблице которого «Джетс» идут лишь шестыми, набрав 43 очка.

«Виннипег» 2 февраля сыграет в гостях с «Филадельфией», а «Сент-Луис» проведет свой следующий матч только 11 февраля, когда примет «Нью-Джерси».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис Блюз» - «Виннипег Джетс» - 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Голы:

1:0 – Тарасенко (Фолк, Шенн), 6:08 - Бол.

1:1 – Штястны, 14:23

1:2 – Коннор (Дюбуа), 27:57

1:3 – Шмидт (Коннор, Шайфли), 32:35 - Бол.

1:4 – Штястны (Пионк), 57:25 - П.В.