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25 сейвов Василевского не уберегли «Тампу-Бэй» от поражения во встрече с «Вегасом»

Игра регулярного чемпионата НХЛ закончилась серией послематчевых буллитов.
30 января 2022 10:45
автор: Максим Скороходов

«Тампа-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграла «Вегасу» со счетом 2:3Б.

На голы нападающих «рыцарей» Бретта Хаудена (6-я минута) и Уильяма Кэррье (35) «молнии» ответили шайбами Росса Колтона (54) и Кори Перри (58).

Соперники определяли победителя в серии буллитов, где победный бросок совершил хоккеист «Вегаса» Марк Стоун.

Добавим, что российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 25 из 27 бросков по своим воротам.

Таким образом, «Голден Найтс» набрали 55 очков и возглавили Тихоокеанский дивизион, «Лайтнинг», в свою очередь, добыв 64-е очко, идут вторыми в Атлантическом дивизионе.

2 февраля »»Вегас» примет на своем льду «Баффало», а «Тампа-Бэй» сыграет дома против «Сан-Хосе».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Вегас Голден Найтс» - 2:3Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 3:4Б)

Голы:

0:1 – Хауден (Кэррье), 5:25

0:2 – Кэррье (Хауден), 34:56

1:2 – Колтон (Марун, Перри), 53:12

2:2 – Перри, 57:12

2:3 – Стоун - Победный буллит

Вратари: Василевский 25/27 – Ленер 27/29.

источник: «Советский спорт»
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