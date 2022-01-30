Коллитон заменил Жюльена на посту главного тренера сборной Канады на Олимпиаде в Пекине

Пресс-служба Федерация хоккея Канады сообщила об изменениях в тренерской штабе национальной команды в преддверии начала Олимпийских игр-2022 в Пекине.

По информации источника, место главного тренера сборной на ближайших соревнованиях займет Джереми Коллитон. Отмечается, что данное решение было принято в связи с тем, что нынешний наставник канадцев Клод Жюльен получил травму во время одной из тренировок команды – специалисту диагностировали перелом ребер и порекомендовали пропустить Олимпиаду.

Напомним, что Игры пройдут в столице Китая с 4 по 20 февраля. Сборная Канады попала в группу А, где сыграет с США, Германией и Китаем. В 2018-м канадцы завоевали бронзовые медали соревнований.