Передача Малкина не помогла «Питтсбургу» обыграть «Лос-Анджелес»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес» на выезде оказался сильнее «Питтсбурга». Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Кингз».

В составе гостей два гола забил Тревор Мур (31-я и 54-я минуты). Также по разу отличились Алекс Иафалло (22-я минута) и Дрю Даути (44-я).

Хозяева ответили дублем в исполнении Брайана Раста (47-я и 51-я). Одну заброшенную шайбу на свой счет записал Сидни Кросби (29-я). Российский нападающий Евгений Малкин сделал результативную передачу.

В следующем матче «Питтсбург» примет дома «Вашингтон» (2 февраля), а «Лос-Анджелес» сыграет в гостях с «Детройтом» (3 февраля).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» – «Лос-Анджелес» – 3:4 (0:0, 1:3, 2:1)

Голы:

0:1 – Иафалло (Копитар), 21:17

1:1 – Кросби (Летанг, Малкин), 28:29

1:2 – Мур (Моверар), 30:35

1:3 – Даути (Кемпе, Копитар), 33:49

2:3 – Раст (Летанг), 46:17

3:3 – Раст (Генцел, Кросби), 50:02

3:4 – Мур (Лизотт), 53:21