Голевой пас Панарина помог «Рейнджерсу» одержать победу над «Сиэтлом»

30 января на стадионе «Мэдисон Сквер Гардер» прошел очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Рейнджерсом» и «Сиэтлом». Победу одержали «синерубашечники» со счетом 3:2

Шайбы в составе «синих» забросили Мика Зибанежад (12-я минута), Алексис Лафренье (25) и Ки-Андре Миллер (60). В составе «Кракен» шайбы на счету Джерада МакКана (28) и Янни Гурда (59).

Российский форвард Артемий Панарин выдал голевой пас на первый гол. В его активе 48 очков после 40 проведенных игр в текущем сезоне (12+36).

Таким образом, «Рейнджерс» поднялся на одну строчку в таблице Востока, набрав 62 очка (четвертое место). На счету «Сиэтла» 15-я позиция и 32 балла на Западе.

Следующий матч «Рейнджерс» проведет дома 2 февраля против «Флориды», а «Сиэтл» отправится в гости к «Бостону» в этот же день.