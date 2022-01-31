Шайба Свечникова принесла «Каролине» победу над «Сан-Хосе»

31 января на стадионе «PNC-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Каролиной» и «Сан-Хосе». Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

В составе «Каролины» заброшенными шайбами отличились Винсент Трошек (5-я минута) и Андрей Свечников (57). Единственная шайба у «Сан-Хосе» на счету Рудольфа Балцерса (44).

Андрей Свечников забил 16-й гол в сезоне и набрал 38 очко за результативность (16+22).

После этой победы на счету у «Каролины» 64 очка и второе место на Востоке после 42 туров, «Сан-Хосе» располагается на десятом месте Запада с 47-ю баллами.

Следующий матч в НХЛ «Каролина» проведет 8 февраля в гостях против «Торонто», а «Сан-Хосе» встретится на выезде с «Тампой-Бэй» второго числа.