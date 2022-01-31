Шайба Радулова помогла «Далласу» разгромить «Бостон»

31 января на стадионе «Американ Эйрлайнс Центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Далласом» и «Бостоном». Победу праздновали хозяева с разгромным счетом 6:1.

В составе «Далласа» отличились Тайлер Сегин (7,59-я минуты), Александр Радулов (16), Люк Гленденинг (27), Джейми Бенн (28) и Рун Хинтц (45). Единственная шайба у гостей на счету Крэйга Смита (46).

Российский нападающий Александр Радулов забил второй гол в сезоне и набрал 15-е очко за результативность (2+13) в 36 матчах регулярного чемпионата.

Благодаря этой победе «Старз» поднялся на девятое место Запада с 48-я очками после 42-х игр, в активе «Бостона» восьмая строчка Востока и 53 балла.

Следующий матч «Даллас» сыграет против «Калгари» дома 2 февраля, а «Бостон» примет «Сиэтл» в этот же день.