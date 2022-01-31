Гол Чинахова помог «Коламбусу» одолеть «Монреаль» в гостевой встрече

31 января на стадионе «Белл Центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Монреалем» и «Коламбусом». В голевой перестрелке победу одержали гости со счетом 6:3.

В составе «Канадиенс» заброшенными шайбами отметились Ник Сузуки (2-я минута), Тайлер Тоффоли (40) и Арттури Лехконен (47). У победителей забили Патрик Лайне (4,58-я минуты), Джек Рославик (9), Эрик Робинсон (11), Егор Чинахов (14) и Коул Силлинджер (50).

Российский игрок Егор Чинахов, выступающий в четвертом звене, забросил свою пятую шайбу в сезоне. В 33 играх регулярного чемпионата он набрал восемь очков (5+3).

Также голевой передачей в этом матче отметился защитник Владислав Гавриков. На его счету 18 очков в 40 играх (2+16).

По итогам этого противостояния «Коламбус» пребывает на десятом месте Востока с 41 очком, а «Монреаль» замыкает турнирную таблицу на 1-й строчке, имея в активе 23 балла.

Следующий матч в НХЛ «Монреаль» проведет против «Нью-Джерси» дома 9 февраля, а «Коламбус» примет «Флориду» первого числа.