Два очка Капризова позволили «Миннесоте» одержать победу над «Айлендерс»

31 января на стадионе «UBS-Арена» в Нью-Йорке состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Айлендерс» и «Миннесотой». Победу одержали гости со счетом 4:3.

В составе хозяев отличились Брок Нельсон (14-я минута), Росс Джонстон (25) и Оливер Уальстрем (57). У гостей заброшенными шайбами отметились Брендон Духайм (4), Джоэль Эрикссон (5), Мэттью Болди (23) и Кирилл Капризов (52).

В этом матче российский форвард Капризов оформил два очка, благодаря чему пополнил баллы за результативность. В текущем сезоне на его счету 52 очка (18+34).

После этого матча «Миннесота» поднялась на третье место Запада с 57-ю очками, в активе «Айлендерс» 11-я строчка Востока и 36 баллов.

Следующий матч «Уайлд» сыграет против «Чикаго» в гостях 3 февраля, а «Айлендерс» примет «Оттаву» днем ранее.