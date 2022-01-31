Гол и пас Ничушкина помогли «Колорадо» выиграть у «Баффало» и одержать десятую победу подряд в НХЛ

31 января на стадионе «Болл Арена» в Денвере состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Колорадо» и «Баффало». Победу одержали хоккеисты хозяев со счетом 4:1.

В составе «Колорадо» шайбы забросили Габриэль Ландескуг (8-я минута), Назем Кадри (32), Микко Рантанен (34) и Валерий Ничушкин (59). Единственный гол у «Баффало» на счету Дилана Козанса (23).

Российский форвард Ничушкин набрал два очка в сегодняшней встрече и пополнил копилку баллов за результативность. На его счету 23 очка в 27 играх текущего сезона (12+11).

Таким образом, «Колорадо» одержал десятую победу подряд. Команда продолжает возглавлять таблицу Запада с 67-ю очками, в активе «Баффало» 14-я строчка Востока и 35 баллов.

Следующий матч «Эвеланш» проведет дома против «Аризоны» 2 февраля, а «Баффало» в гостях встретится с «Вегасом» в этот же день.