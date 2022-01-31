Свечников - о своем голе «Сан-Хосе»: Это был мой кусок льда, который я никому не хотел отдавать

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников рассказал о своей победной шайбе в ворота «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1).

«Мы просто старались бить чаще. После вбрасывания сразу пошел на пятак. Это был мой кусок льда, и я не хотел никому его отдавать. В итоге у меня был удачный подбор, и я просто добил шайбу в сетку.

В этом сезоне мы выиграли много матчей. И теперь мы просто должны продолжать делать то же самое и жить день за днем. Как любит говорить Бриндамор, с каждым днем ​​мы должны становиться лучше. И нам очень нужно это сделать и продолжать играть в командный хоккей», — цитирует Свечникова официальный сайт НХЛ на русском языке.

Андрей Свечников забил 16-й гол в сезоне и набрал 38 очко за результативность (16+22).

После этой победы на счету у «Каролины» 64 очка и второе место на Востоке после 42 туров, «Сан-Хосе» располагается на десятом месте Запада с 47-ю баллами.

Следующий матч в НХЛ «Каролина» проведет 8 февраля в гостях против «Торонто», а «Сан-Хосе» встретится на выезде с «Тампой-Бэй» второго числа.