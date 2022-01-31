«Амур» объявил о расторжении контракта с двумя игроками клуба

Пресс-служба «Амура» сообщила о том, что команду покинули защитник Руслан Педан и нападающий Давид Томашек.

По информации источника, 27-летний россиянин расторг трудовое соглашение с хабаровчанами по собственной инициативе и продолжит свою карьеру в одном из европейских клубов.

Что касается Томашека, то 25-летний чех достиг договоренности с дальневосточной командой по поводу расторжения контракта.

Отметим, что в нынешнем сезоне «Амур» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 46 очков в 50 матчах. Отставание от зоны плей-офф составляет два очка.