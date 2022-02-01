Хет-три Мэттьюза и два очка Михеева помогли «Торонто» одержать волевую победу над «Нью-Джерси»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» дома нанес поражение «Нью-Джерси Дэвилз».
Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу хозяев, в составе которых хет-триком отметился Остон Мэттьюз. Еще по одной шайбе забросили Джейсон Спецца, Митчелл Марнер и Илья Михеев. Отметим, что россиянин отличился в меньшинстве, а также ассистировал Спецце.
Гости ответили голами Павела Захи, Йеспера Боквиста, Андреаса Юнссона и Натана Бастиана.
«Кленовые листья» набрали 59 очков и продолжают занимать шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.
«Дьяволы» с 35 очками располагаются на 14-й позиции.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Торонто Мэйпл Лифс» - «Нью-Джерси Дэвилз» - 6:4 (2:3, 0:1, 4:0)
Голы:
0:1 - Заха (Хьюз, Братт), 0:47
0:2 - Боквист (Уайт, Куокканен), 6:20
1:2 - Мэттьюз (Марнер, Лильегрен), 6:33
1:3 - Юнссон (Мерсер), 9:10
2:3 - Мэттьюз (Райли, Марнер), 15:04
2:4 - Бастиан (Грейвс, Боквист), 27:33
3:4 - Спецца (Михеев, Керфут), 44:16
4:4 - Марнер (Мэттьюз), 53:28
5:4 - Михеев (Керфут), 56:56 (4х5)
6:4 - Мэттьюз (Райли), 59:38 (5х4)
Вратари: Кэмпбелл (0.00 - 9.10), Мразек (9.10 - 60.00) - Шмид.