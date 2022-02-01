Буше получил условный срок за изнасилование

Нападающий ярославского «Локомотива» Рид Буше приговорен к одному году лишения свободы условно за изнасилование несовершеннолетней.

По информации Detroit Free Press, хоккеисту также добавили четыре года испытательного срока.

Напомним, хоккеист сознался в содеянном еще в декабре 2021 года. Суд переквалифицировал тяжесть преступления на более легкое и согласился вынести игроку приговор без предварительного тюремного заключения с учетом того, что на момент совершения преступления Буше было 17 лет.

Согласно действующему законодательству США максимальное наказание за подобное правонарушение составляет 25 лет или пожизненное лишение свободы.

Пострадавшая не настаивала на длительном сроке, однако считала, что тот должен быть реальным, а не условным.

Напомним, в текущем сезоне Буше провел 46 матчей, в которых набрал 27 (12+15) очков.