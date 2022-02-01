Итоги года 2021ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Буше получил условный срок за изнасилование

Спортсмен признал себя виновным в совершении преступления
01 февраля 2022 08:54
автор: Александр Шульгин

Нападающий ярославского «Локомотива» Рид Буше приговорен к одному году лишения свободы условно за изнасилование несовершеннолетней.

По информации Detroit Free Press, хоккеисту также добавили четыре года испытательного срока.

Напомним, хоккеист сознался в содеянном еще в декабре 2021 года. Суд переквалифицировал тяжесть преступления на более легкое и согласился вынести игроку приговор без предварительного тюремного заключения с учетом того, что на момент совершения преступления Буше было 17 лет.

Согласно действующему законодательству США максимальное наказание за подобное правонарушение составляет 25 лет или пожизненное лишение свободы.

Пострадавшая не настаивала на длительном сроке, однако считала, что тот должен быть реальным, а не условным.

Напомним, в текущем сезоне Буше провел 46 матчей, в которых набрал 27 (12+15) очков.

источник: Detroit Free Press
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Казахстанская волейболистка выложила фото из душаМедведева откровенно высказалась о целомудрии фигуристокГлавная фигуристка-красотка России уходит в замужнюю жизнь
Кто представит Россию на Олимпиаде-2022: полная заявка по всем видам спорта
Представляем российских олимпийцев, которые выступят на зимних Играх в столице Китая с 4 по 20 февраля 2022 года.
Олимпиада-2022: медали, чемпионы, призеры день за днем
Общекомандный зачет и полное расписание событий, в которых с 5 по 20 февраля 2022 года будут разыграны 109 медальных комплектов зимней Олимпиады в Пекине.
Осенью он побеждал в Москве «Спартак»… Что за тренера нашли поляки на матч с Россией
Сборная Польши, с которой россиянам предстоит сразиться в стыковом матче отборочного турнира ЧМ-2022, наконец, назначила нового главного тренера.
Упал, очнулся, гипс. Как Канада осталась без крутого тренера накануне Олимпиады
Сборная Канады по хоккею понесла серьезную потерю за несколько дней до старта Игр в Пекине.
Пока Овечкин «молчит», Капризов его догоняет! Теперь русский лидер «дикарей» забил Сорокину (видео)
Шайба Кирилла Капризова помогла «Миннесоте» победить «Айлендерс» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Великий, везунчик или «ведро с допингом»? Реакция на невероятную победу Надаля над Медведевым
Великий финал Australian Open, в котором испанец Рафаэль Надаль в пяти сетах выиграл у Даниила Медведева – 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5, вызвал бурную реакцию во всем мире. Не удержались от высказываний в соцсетях не только звезды тенниса, но и другие знаменитости.
Пять с половиной часов — и все насмерть! Как Медведев проиграл Надалю финал АО, хотя вел 2:0
Победителем Australian Open-2022 стал испанец Рафаэль Надаль. Пятисетовый финальный матч между ним и россиянином Даниилом Медведевым продолжался 5 часов 24 минуты. Испанец стал первым в истории 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема».
Час-икс для Кокорина и Миранчука. Наши «итальянцы» могут сменить место работы
31 января в Европе станет последним днем переходов: ждем новостей о полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке и его коллеге из «Фиорентины» Александре Кокорине.
Ограбление по-американски. Судьи не дали русским победить Бейдера и Хендерсона
Турнир Bellator 273 в Финиксе завершился неоднозначными победами Райана Бейдера и Бенсона Хендерсона над нашими Валентином Молдавским и Исламом Мамедовым. Тот случай, когда американцам помогли «свои стены».
Хоккейный турнир Олимпиады в Пекине: календарь, результаты, группы
Полная статистика игр мужского хоккейного олимпийского турнира, который пройдет на двух аренах в Пекине 9 - 20 февраля 2022 года.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика