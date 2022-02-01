Глава IIHF: Молодежный чемпионат мира пройдет летом, даты объявим после Олимпиады

Президент IIHF Люк Тардиф рассказал, когда станут известны точные сроки проведения молодежного чемпионата мира по хоккею, остановленного в декабре 2021 года из-за вспышек коронавируса в командах.

«Молодежный чемпионат мира пройдет летом в канадской провинции Альберта. О датах мы объявим после Олимпиады. Игры будут», - приводит слова руководителя ТАСС.

Напомним, решение об отмене чемпионата было принято организаторами после того, как в трех матчах, назначенных на 30 декабря, трем командам были засчитаны технические поражения из-за выявления положительных тестов на коронавирус.

Одной из таких стала встреча Словакии и России.

Команда Сергея Зубова успела провести два матча на турнире, проиграв Швеции со счетом 3:6 и одолев Швейцарию - 4:2.