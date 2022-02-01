32 сейва Бобровского помогли «Флориде» одержать победу над «Коламбусом»

«Флорида» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Коламбус» со счетом 8:4.

За «пантер» дубль оформили Мэйсон Марчмент (1-я и 31-я минуты), а Сэм Райнхарт стал автором хет-трика (4, 18, 25), также голы забивали Александр Барков в большинстве (12), Оуэн Типпетт (38) и Маккензт Уигар (38).

У хозяев льда шайбы забрасывали Густав Нюквист (5), Патрик Лайне, отличившийся дважды (20, 32) и Эмиль Бемстрем (26).

Отметим, что российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 32 из 36 бросков по своим воротам.

Таким образом «Пантерз» закрепились на первом месте Атлантического дивизиона, набрав 69 очков. «Блю Джекетс», имея в своем активе 41 очко, идут пятыми в Столичном дивизионе.

«Флорида» второго февраля проведет гостевую встречу против «Рейнджерс», «Коламбус» 9-го числа сыграет на выезде с «Вашингтоном».

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«Коламбус Блю Джэкетс» - «Флорида Пантерз» - 4:8 (2:4, 2:3, 0:1).

Голы:

0:1 – Марчмент (Лунделль), 0:32

0:2 – Райнхарт (Марчмент, Лунделль), 3:23

1:2 – Нюквист (Бэйрьютер), 4:20

1:3 – Барков (Экблад, Юбердо), 11:38 - Бол.

1:4 – Райнхарт (Лунделль, Марчмент), 17:54

2:4 – Лайне (Ворачек), 19:52

2:5 – Райнхарт (Лунделль, Марчмент), 24:27

3:5 – Бемстрем (Доми, Рословик), 25:34

4:5 – Лайне, 31:45

4:6 – Типпет (Беннетт, Верхаг), 37:07

4:7 – Уигар (Марчмент), 37:22

4:8 – Марчмент (Лунделль, Райнхарт), 40:27

Вратари: Мерзликин 18/25, Корписало 14/15 – Бобровский 32/36.