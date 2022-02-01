НХЛ отменила ежедневные тесты на коронавирус для привитых игроков

НХЛ решила отменить ежедневные тесты на коронавирус для вакцинированных хоккеистов.

Как сообщает пресс-служба лиги, в обновленном ковид-протоколе будут действовать некоторые послабления для игроков.

Так, кроме отмены тестов самих хоккеистов, теперь также необязательно тестирование их близких. Кроме того, введены новые рекомендации по моделям защитных масок.

Тем не менее, лига разъяснила, что если в месте проведения конкретного матча действуют более строгие ограничения, то игрокам необходимо их соблюдать.

Новые правила вступят в силу после матча всех звезд НХЛ 5 февраля.